Аяо Комацу: «Джину Хаасу не интересны многочисленные предложения о покупке команды»

«Хаас» не будет продан, заверил Комацу.

Руководитель «Хааса» Аяо Комацу сообщил, что владелец Джин Хаас не собирается продавать команду, а настойчивые предложения лишь раздражают его.

«Я не знаю всех подробностей, но за последние 18 месяцев он получил многочисленные предложения о покупке команды. Ему не интересно.

Он получает удовольствие от роли владельца коллектива «Ф-1». Сейчас он один из десяти, со следующего года будет одним из 11. Это весьма привилегированное положение.

Он пришел в то время, когда «Ф-1» не была такой. Он остался с нами во время тяжелого периода ковида. Теперь он наслаждается.

Сейчас он очень вовлечен. Кроме того, он хорошо понимает детали. Как бы выразиться… Он всегда очень страстно относился к этому спорту и к результатам. Он постоянно хочет, чтобы мы прибавляли – такой настрой нам и нужен от владельца. Он всегда нас поддерживает. Я благодарен за то, что у нас есть столь страстный владелец.

Ему вообще не интересна продажа. Могу сказать, что недавно кое-какие люди действительно стремились к покупке – не интересно. Его даже раздражало, что эти ребята спрашивали так много раз», – отметил Комацу.

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