Джолион Палмер: «Ферстаппен легко бы остался в борьбе за титул, если бы не невезение – Макс недобрал 44 очка»
Эксперт сайта «Формулы-1» и бывший пилот чемпионата Джолион Палмер указал на черную полосу Макса Ферстаппена, которая выбила гонщика «Ред Булл» из сражения за чемпионство.
«Макс легко бы остался в борьбе за титул, но несколько последних гонок стали причиной, почему он уже не сражается – можно посмотреть на очки, которые он потерял из-за невезения. Была авария в Австрии, плюс неудачная квалификация…
Если бы всего этого не произошло, Макс набрал бы 44 дополнительных очка и по-прежнему был бы на расстоянии одной победы в гонке или на равных с пилотами «Макларена».
Мне кажется, дело просто в невезении в последних гонках, которое откинуло его так далеко», – сказал Джолион в подкасте F1 Nation.
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