Полина Кнороз: «Меня просто душила жаба покупать спортивные вещи, но потом Nike от нас отвернулся, ушел, и мне пришлось. Я неприятно удивилась ценам»

Полина Кнороз рассказала, что ее неприятно удивили цены на спортивные вещи.

Кнороз – чемпионка России по прыжкам с шестом.

– Из-за санкций многие наши спортсмены из разных видов спорта были вынуждены перейти на отечественных производителей экипировки и инвентаря. Вы как-то говорили о переживаниях, что в скором времени в России может не хватить шестов. Как сейчас с этим обстоят дела?

– Слава богу, этой головной боли у меня никогда не было. Я всегда тренировалась на всем готовом, потому что шесты предоставляет спортшкола. Правда, у них, как правило, нет того шеста, который нужен мне. Отсюда возникает два варианта: либо достать тот, который нужен мне, что очень непросто, либо научиться прыгать на том, который есть.

– Почему сложно достать нужный вам шест?

– Это проблематично, потому что все шесты делаются в Америке. Оттуда, в принципе, что-то тяжело достать. Плюс мой шест должен быть сделан индивидуально – другой ширины, но при этом с теми же функциями. Сейчас есть намеки на то, что со временем этот вопрос смогут решать оперативнее, и это не может не радовать.

– А что насчет другой экипировки: кроссовки, топы? Были ли проблемы с зарубежными производителями?

– Я долгую часть своей карьеры не покупала одежду, потому что была на контракте с Nike. Меня, как человека, который вечно копит и на что-то откладывает, просто душила жаба покупать спортивные вещи. Но потом Nike от нас отвернулся, ушел, и мне пришлось. Я неприятно удивилась ценам.

Я никогда не отдам кучу денег за футболку или лосины. Для меня важна в первую очередь практичность. Мне в целом без разницы, в чем я тренируюсь, потому что я пришла на работу, а не на показ мод. К соревновательным вещам я отношусь серьезнее – все-таки там камеры, прямые эфиры, зрители. Вот для такого я могу купить себе красивый комбинезон, – рассказала Кнороз.