Лысенко о чемпионате мира: «Даю прогноз – выиграет кореец У Сан Хек с результатом 2,33»
– В этом сезоне у тебя есть прыжок на 2,35 и... рабочие результаты. Это то, что ты ждал?
– Нет. Большинство стартов получилось ниже 2,30, а у меня есть цель – стабильно прыгать не ниже этой высоты. Я выигрывал с результатами 2,26-2,27, один раз прыгнул 2,35, это радует, конечно, но я, в принципе, понимаю, что я мог и здесь 2,35 прыгнуть, не получилось. Но в целом каждый раз, когда я показываю результаты ниже 2,30, я недоволен.
– Маша Кочанова сомневалась, внесут ли ее 2,00 из Бреста в мировой рейтинг. Ты беспокоился по поводу своих 2,35?
– Нет, сомнений не было, я давно наблюдаю за этим моментом, они всегда вносят. Даже не следил за тем, внесли или нет, увидел только уже, когда кто-то выложил по факту, что меня внесли.
– Отсутствие конкуренции добавляет проблем с мотивацией?
– Думаю – да. Интересно было бы попрыгать с ребятами, которые выступают на международной арене, сейчас там хорошая конкуренция. <...>
– Готов дать прогноз на чемпионат мира в Токио?
– Даю прогноз – выиграет кореец У Сан Хек с результатом 2,33, – сказал Лысенко.