Лысенко о чемпионате мира: «Даю прогноз – выиграет кореец У Сан Хек с результатом 2,33»

Прыгун в высоту Данил Лысенко дал прогноз на чемпионат мира-2025.

– В этом сезоне у тебя есть прыжок на 2,35 и... рабочие результаты. Это то, что ты ждал?

– Нет. Большинство стартов получилось ниже 2,30, а у меня есть цель – стабильно прыгать не ниже этой высоты. Я выигрывал с результатами 2,26-2,27, один раз прыгнул 2,35, это радует, конечно, но я, в принципе, понимаю, что я мог и здесь 2,35 прыгнуть, не получилось. Но в целом каждый раз, когда я показываю результаты ниже 2,30, я недоволен.

– Маша Кочанова сомневалась, внесут ли ее 2,00 из Бреста в мировой рейтинг. Ты беспокоился по поводу своих 2,35?

– Нет, сомнений не было, я давно наблюдаю за этим моментом, они всегда вносят. Даже не следил за тем, внесли или нет, увидел только уже, когда кто-то выложил по факту, что меня внесли.

– Отсутствие конкуренции добавляет проблем с мотивацией?

– Думаю – да. Интересно было бы попрыгать с ребятами, которые выступают на международной арене, сейчас там хорошая конкуренция. <...>

– Готов дать прогноз на чемпионат мира в Токио?

– Даю прогноз – выиграет кореец У Сан Хек с результатом 2,33, – сказал Лысенко.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
прыжки в высоту
logoсборная Южной Кореи
logoчемпионат мира по легкой атлетике
У Сан Хек
logoДанил Лысенко
logoсборная России
