Фитнес-тренер, вернувшийся в команду Синнера после допинг-скандала: «Спасибо Яннику за доверие и за то, каким прекрасным оказался наш путь»

Умберто Феррара поблагодарил Янника Синнера за возобновление сотрудничества.

Умберто Феррара опубликовал пост по итогам сезона-2025.

В августе 2024 года Янник Синнер расстался с фитнес-тренером Феррарой и физиотерапевтом Джакомо Нальди в связи с допинговым скандалом. С конца 2024-го по июнь 2025-го Феррара работал с Маттео Берреттини , а затем вернулся в команду второй ракетки мира.

«Я столько лет в спорте, но он все равно умеет удивлять. Спорт – это труд, отдача, иногда жертвы. Это победы и поражения, радость и разочарование. Это желание расти, умение разбираться в деталях, вера в свою работу. Это тяжелые моменты, боль, которую непросто пережить, но одновременно и уверенность, что можно подняться и двигаться дальше с тем же энтузиазмом.

Трудно уместить все это в один пост. Этот сезон, который начался с сотрудничества с Маттео [Берреттини], и я от всей души благодарю его за это, оставил со мной множество незабываемых моментов, которыми мне посчастливилось поделиться с потрясающей командой.

Спасибо им всем, но прежде всего – спасибо Яннику за доверие и за то, каким прекрасным оказался наш общий путь», – написал Феррара в соцсети.

