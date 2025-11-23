  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Фитнес-тренер, вернувшийся в команду Синнера после допинг-скандала: «Спасибо Яннику за доверие и за то, каким прекрасным оказался наш путь»
6

Фитнес-тренер, вернувшийся в команду Синнера после допинг-скандала: «Спасибо Яннику за доверие и за то, каким прекрасным оказался наш путь»

Умберто Феррара поблагодарил Янника Синнера за возобновление сотрудничества.

Умберто Феррара опубликовал пост по итогам сезона-2025.

В августе 2024 года Янник Синнер расстался с фитнес-тренером Феррарой и физиотерапевтом Джакомо Нальди в связи с допинговым скандалом. С конца 2024-го по июнь 2025-го Феррара работал с Маттео Берреттини, а затем вернулся в команду второй ракетки мира.

«Я столько лет в спорте, но он все равно умеет удивлять. Спорт – это труд, отдача, иногда жертвы. Это победы и поражения, радость и разочарование. Это желание расти, умение разбираться в деталях, вера в свою работу. Это тяжелые моменты, боль, которую непросто пережить, но одновременно и уверенность, что можно подняться и двигаться дальше с тем же энтузиазмом.

Трудно уместить все это в один пост. Этот сезон, который начался с сотрудничества с Маттео [Берреттини], и я от всей души благодарю его за это, оставил со мной множество незабываемых моментов, которыми мне посчастливилось поделиться с потрясающей командой.

Спасибо им всем, но прежде всего – спасибо Яннику за доверие и за то, каким прекрасным оказался наш общий путь», – написал Феррара в соцсети.

Вы разгневаны развязкой допинг-дела Янника Синнера. Но винить надо не его

Бан Синнера – возмутительный и стыдный договорняк

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: инстаграм Феррары
logoдопинг
logoЯнник Синнер
logoМаттео Берреттини
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Рууд подарил сестрам по пентхаусу в пригороде Осло. Две квартиры он купил за 1,1 млн долларов
вчера, 21:45
Синнер сравнялся с Хьюиттом по количеству недель подряд в топ-2
вчера, 20:20
Мария Шарапова: «Пропуcтив пару недель силовых тренировок, могу подтвердить: это не как с навыком езды на велосипеде 🚲😣💦»
вчера, 18:51Видео
Оже-Альяссим и Бублик вошли в топ-5 и по эйсам, и по двойным ошибкам в сезоне-2025
вчера, 18:26
Александрова и Осака вошли в топ-5 по эйсам в сезоне-2025. Рыбакина – лидер тура
вчера, 18:09
Медведев о проблемах со сном: «Специалист сказал: «Когда ты молодой – ты ничего не знаешь и спишь крепко. Чем старше становишься, тем хуже будет»
вчера, 17:40
Чесноков о выступлениях россиян в 2025-м: «Этот сезон получился для нас неудачным, хотя проблески определенные были»
вчера, 16:34
Медведев о расставании с Серварой: «Думаю, мы навсегда останемся в хороших отношениях»
вчера, 15:44
Медведев о срыве в матче с Бонзи на US Open: «Это один из самых тяжелых моментов в моей карьере»
вчера, 14:23
Медведев о возвращении на топ-уровень: «По чуть-чуть стараюсь нащупать свою игру. В Пекине и Шанхае я играл круто»
вчера, 13:24
Ко всем новостям
Последние новости
Фриц посетил этап «Формулы-1» в Лас-Вегасе
23 ноября, 20:11Фото
Соболенко встретилась с Роналдо
23 ноября, 12:24Фото
Шнайдер сфотографировалась с Дзюбой в самолете
21 ноября, 21:05Фото
Следите за теннисом на Спортсе“? Пройдите опрос
21 ноября, 18:00Опрос
Теннисистка Шнайдер нанесла символический удар перед матчем «Акрон» – «Сочи»
21 ноября, 17:13Фото
Теннисистка Шнайдер презентовала третий комплект формы «Акрона»
18 ноября, 13:36Фото
Тренер «Милана» Аллегри пришел на матч Синнера и Зверева на итоговом
12 ноября, 21:15Фото
Петрова приняла участие в форуме «Россия – спортивная держава» и провела мастер-класс для детей в рамках проекта «Кубок Надежды»
11 ноября, 17:53Фото
Бублику вручили футболку «Ювентуса»
9 ноября, 14:34Видео
Дуэ пришел на финал «Мастерса» в Париже
2 ноября, 14:35Фото