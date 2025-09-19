Фетисов о санкциях против спортсменов России и Беларуси: «Подлая дискриминация, попрание всех прав, в том числе прописанных в Олимпийской хартии»

Вячеслав Фетисов высказался о санкциях в отношении спортсменов.

Хоккейные команды России и Беларуси отстранены от международных турниров с 2022 года.

«Сегодня мы испытываем колоссальное давление со стороны международных спортивных организаций. Это подлая дискриминация, попрание всех прав, в том числе прописанных в Олимпийской хартии.

Никто и никогда не позволял себе дискриминировать спортсменов конкретной страны. Сюда еще и белорусские наши братья попали.

Спортивное братство отстранилось от этих дел, и политики сегодня больше рулят процессом, чем сами спортсмены», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, выступая на слете Всемирного фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде.