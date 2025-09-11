Полина Кнороз: «Если предположить, что я точно поеду на Олимпиаду-2028, то я свой уровень не только сохраню, я его приумножу»

Полина Кнороз считает, что способна повысить свой уровень к Олимпиаде-2028.

В августе Кнороз выиграла чемпионат России по прыжкам с шестом в Казани, установив личный рекорд и второй результат сезона в мире (4,86 м).

– У вас в легкой атлетике сложился образ хулиганки. Это помогает или, наоборот, мешает вашей карьере?

– Мне трудно ответить на этот вопрос. Я просто так живу. У меня бывают ситуации, когда подходят не ко мне, а к моему тренеру, и говорят, чтобы он провел со мной беседу по поводу того, как вообще нужно разговаривать с людьми, – все-таки я человек резкий, прямолинейный, если мне не нравится что-то, я молчать не буду.

Многим людям, особенно тем, кто старше меня и которые, видимо, в силу возраста считают, что они априори правы, кажется, что я должна их слушать и заранее соглашаться. Вероятно, когда я говорю что думаю, их картина мира переворачивается и им это очень сильно не нравится. Но будем честны, мне 26 лет, меня сложно перевоспитать. Владимир Ильич (Шульгин), мой тренер, уже все прекрасно понимает и только смеется.

– Следующая Олимпиада в Лос-Анджелесе через три года. World Athletics остается единственной летней международной федерацией, которая не пускает россиян на свои старты. Как думаете, каковы шансы, что ситуация за это время изменится? И реально ли через три года вам остаться на том же уровне, что и сейчас?

– Если предположить, что я точно поеду на Олимпиаду-2028, то могу сказать – я свой уровень не только сохраню, я его приумножу. У меня остается крохотная надежда на Олимпиаду и на возвращение в мировой спорт. Я позитивный человек, поэтому всегда пытаюсь найти что-то хорошее, – сказала Кнороз.

С 2022 года россияне отстранены от турниров под эгидой международной федерации (World Athletics).

«Это преподносили как мини-Олимпиаду. Камон, не надо пафоса». Интервью с Полиной Кнороз после Игр БРИКС