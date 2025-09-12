Павел Колобков: «Не надо Родченкова ни обсуждать, ни пиарить. Надо просто его навсегда забыть, вычеркнуть как человека»

Павел Колобков заявил, что Григория Родченкова надо навсегда забыть.

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Родченков в своей книге «Допинг. Запрещенные страницы» заявил, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) и Международный союз биатлонистов (IBU) в течение ряда лет покрывали нарушения в биологических паспортах ведущих спортсменов.

«Этот человек хочет и жаждет внимания. Раньше у него этого было в избытке, а сейчас явно не хватает – он в забвении, и пусть он в этом забвении и остается. Не надо его ни обсуждать, ни пиарить.

Надо просто его навсегда забыть. Вычеркнуть его в принципе как человека – человека-фантазера, предателя, самовлюбленного, эгоистичного. Человека, который действительно много плохого сделал и для российского, и для международного спорта. Не стоит он того», – сказал экс-минитр спорта РФ Колобков.