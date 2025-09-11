Полина Кнороз: «Мне тяжело оставаться одной в секторе на значимых высотах – нужна конкуренция, чтобы я росла. Происходит расслабон»

Полина Кнороз заявила, что ей тяжело без конкуренции в прыжках с шестом.

В августе Кнороз выиграла чемпионат России в Казани, установив личный рекорд и второй результат сезона в мире (4,86 м).

– После ухода Анжелики Сидоровой вы стали лидером российских прыжков с шестом. Какие от этого ощущения? И как в целом с конкуренцией в этой дисциплине в России?

– Здорово быть лидером, ощущать свое превосходство, как бы это пафосно ни звучало. Все мы любим быть на первом месте, в этом нет ничего такого. Но мне тяжело оставаться одной в секторе на значимых высотах – мне нужна борьба и конкуренция, чтобы я росла. Ведь именно в борьбе, когда вы друг друга подстегиваете, мотивируете, заставляете прыгать дальше, и рождаются результаты.

Когда я остаюсь одна в секторе, мне уже тяжелее собраться на прыжок, как бы я ни хотела и как бы я себя ни заставила. Подсознанию вообще без разницы, что я себе там внушаю. Оно работает отдельно от меня.

Люди, которые знают меня давно и видели в разных психологических ситуациях, говорят одно и тоже: как только я остаюсь одна в секторе, у меня срабатывает выключатель, я полностью меняюсь в настрое. На низких высотах по взгляду даже видно, что я заряжена, что хочу соревноваться, а когда остаюсь одна – происходит расслабон. Все-таки для того, чтобы штурмовать высоты, которые можно приравнять к медалям чемпионата мира и Олимпиады, нужен другой настрой.

– Рекорд Исинбаевой в прыжках с шестом у женщин (5,06 м) держится уже более 15 лет. За это время топовые «шестовички» не то что приблизиться к нему не могут, но у многих и за 5 м перепрыгнуть не получается. Как думаете, если бы у вас было больше конкуренции и мотивации, высота в 5 м покорилась бы?

– Мне, конечно же, хотелось бы в это верить. Но тут не угадаешь. Может, приехав на международную арену, где я жду той самой конкуренции, я бы и прыгнула 5 м. Но может случиться и так, что меня морально задавят, я испугаюсь и вообще ничего не покажу. Такое нельзя исключать, – сказала Кнороз.

С 2022 года россияне отстранены от турниров под эгидой международной федерации (World Athletics).