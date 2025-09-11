Полине Кнороз диагностировали ДППГ: «Это головокружения в случайный момент, которые сопровождаются тошнотой и рвотой. Изначально был полный ад – у меня небо с землей поменялись»

Чемпионке России по легкой атлетике Полине Кнороз диагностировали ДППГ.

Спортсменке 26 лет, она специализируется в прыжках с шестом.

– На августовском чемпионате России по легкой атлетике вы с личным рекордом (4,86 м) победили в прыжках с шестом. Через две недели вас ждали на финальном этапе «Королевы спорта», но выяснилось, что вы досрочно завершили сезон из-за проблем со здоровьем. Что случилось?

– Врач поставил мне диагноз «доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение» (ДППГ). Простым языком это головокружения, которые могут произойти в случайный момент и сопровождаются тошнотой и рвотой. От этого нет медикаментозного лечения, надо просто лежать и делать специальные упражнения, которые должны вернуть в работу твой вестибулярный аппарат.

Изначально это был полный ад – у меня небо с землей поменялись, я не могла встать с кровати и до туалета шла на четвереньках. Полная дезориентация в пространстве. Пришлось вызывать скорую, потому что я думала, что у меня инсульт. Это, наверное, самое мерзкое чувство, которое у меня было в жизни. Лучше бы у меня что-то болело, чем вот так.

По этой причине, к сожалению, пришлось сняться с финала «Королевы спорта». Я впервые сталкиваюсь с такой проблемой, поэтому не знала, как долго мне придется с ней бороться. Чем ближе был вылет на старт, тем больше я понимала, что, скорее всего, у меня не получится. В итоге, взвесив все «за» и «против», я поняла, что здоровье все-таки важнее и нужно отказаться от соревнований. К тому же, после я узнала, что на тот момент мне нельзя было летать. Так что решение точно оказалось верным.

– Этот синдром как-то связан с вашей профессиональной деятельностью?

– Нет, это никак не связано с тем, что я прыгаю с шестом и постоянно бьюсь головой о маты, ха-ха. ДППГ может произойти с любым человеком в любое время. Так что я еще рада, что была дома, когда все случилось, а не на высоте, – сказала Кнороз .

