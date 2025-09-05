0

Бегунья Ахмедова: «Беговое комьюнити может быть весьма токсичным в плане гонки за цифрами»

Российская спортсменка высказалась о токсичности в беговом сообществе.

Бегунья-любительница Оксана Ахмедова известна как участница марафонов серии Major, также она является спортивным психологом.

«Среди изученных мной видов спорта наивысший показатель спортивного выгорания (Ахмедова проводила исследования по теме – Спортс’’) продемонстрировали любители хоккея, а также спортсмены, занимающиеся марафонским бегом. Наименьшие баллы набрали, как я уже говорила, триатлеты, а также, что интересно, любители ультрадистанций.

Бегунам действительно сложно. Не в последнюю очередь потому, что это индивидуальный вид, не с кем разделить груз ответственности за результаты. Плюс бег – это довольно монотонно, однообразно, что может способствовать развитию усталости, истощению, потере интереса к занятиям.

Ну и не могу не отметить, что беговое комьюнити может быть весьма токсичным в плане гонки за цифрами. Добавить еще доступность информации и постоянное сравнение себя с другими, кто показывает нам в социальных сетях образ идеального успешного бегуна», – рассказала Ахмедова в интервью Спортсу’’.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс''
