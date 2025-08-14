Ша’Кэрри Ричардсон извинилась перед своим бойфрендом Коулменом, на которого ранее напала в аэропорту

Ша’Кэрри Ричардсон принесла извинения Кристиану Коулмену.

В начале августа бегунья была задержана по подозрению в нападении на человека. В аэропорту у нее произошел конфликт с бойфрендом – трехкратным чемпионом мира спринтером Коулменом. Ричардсон толкнула его в стену, преградила путь, когда он пытался уйти, а также бросила в него некий предмет – предположительно, наушники.

Спортсменка провела ночь в отделении полиции. Сообщалось, что Коулмен не считает себя жертвой нападения и не хочет участвовать в расследовании инцидента.

«Я люблю его, и мои личные извинения недостаточны. Они должны быть такими же громкими, как и мои поступки. Кристиан, я люблю тебя, и мне так жаль», – написала действующая чемпионка мира на 100 м Ричардсон в соцсети.