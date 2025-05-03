Чемпиона мира в беге на 100 м Фреда Керли арестовали второй раз за год. Его обвиняют в избиении девушки, а в январе задержали за стычку с полицейским
Американского спринтера подозревают в избиении его бывшей девушки – барьеристки Алайши Джонсон. И она, и Керли приехали в Майами на соревнования Grand Slam Track, которые проходят в этот уик-энд.
Предполагаемый инцидент произошел в отеле. Джонсон сообщила полиции, что бывший бойфренд вел себя агрессивно и ударил ее кулаком по лицу, после чего у нее пошла кровь из носа.
Керли и Джонсон состояли в отношениях примерно полгода, но расстались в октябре 2024-го. На данный момент спортсмену предъявлено обвинение по статье о нанесении побоев, а из-за ареста он пропустит этап Grand Slam Track.
В январе Керли уже арестовывали после стычки с полицейским на парковке. Тогда его задержали с применением электрошокера.
Керли 29 лет, он двукратный призер Олимпийских игр в беге на 100 метров, а также трехкратный чемпион мира (100 м, 4x100 м, 4x400 м).
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