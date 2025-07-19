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«Бриллиантовая лига». Севилл, Бол, Альфред, Алекна, Михамбо, Лейк и Пиннок одержали победы, Лайлс – 2-й, Магучих – 4-я

Севилл, Бол, Альфред, Алекна победили на этапе «Бриллиантовой лиги», Лайлс – 2-й.

Этап соревнований по легкой атлетике проходил 19 июля в Лондоне.

«Бриллиантовая лига»

Лондон, Великобритания

Женщины

200 м

1. Жюльен Альфред (Сент-Люсия) – 21,71

2. Дина Эшер-Смит (Великобритания) – 22,25

3. Эми Хант (Великобритания) – 22,31

400 м с/б

1. Фемке Бол (Нидерланды) – 52,10

2. Жасмин Джонс (США) – 53,18

3. Андренетт Найт (Ямайка) – 53,79

800 м

1. Джорджия Хантер Белл (Великобритания) – 1.56,74

2. Эддисон Уайли (США) – 1.57,43

3. Халима Накайи (Уганда) – 1.57,62

5000 м

1. Медина Эйса (Эфиопия) – 14.30,57

2. Фантейе Белайне (Эфиопия) – 14.30,90

3. Роуз Дэвис (Австралия) – 14.31,45

1 миля

1. Гудаф Цегай (Эфиопия) – 4.11,88

2. Джессика Халл (Австралия) – 4.13,68

3. Сара Хили (Ирландия) – 4.16,26

Прыжки с шестом

1. Оливия Мактаггарт (Новая Зеландия) – 4,73

2. Кэти Мун (США) – 4,73

3. Ангелика Мозер (Швейцария) – 4,73

Прыжки в высоту

1. Морган Лейк (Великобритания) – 1,96

2. Элинор Паттерсон (Австралия) – 1,93 (с первой попытки)

3. Кристина Хонзель (Германия) – 1,93 (со второй попытки)

4. Ярослава Магучих (Украина) – 1,93 (с третьей попытки)

Прыжки в длину

1. Малайка Михамбо (Германия) – 6,93

2. Ларисса Япикино (Италия) – 6,92

3. Хилари Кпача (Франция) – 6,86

Мужчины

100 м

1. Облик Севилл (Ямайка) – 9,86

2. Ноа Лайлс (США) – 10,00

3. Зарнел Хьюз (Великобритания) – 10,02

400 м

1. Чарли Добсон (Великобритания) – 44,14

2. Мэттью Хадсон-Смит (Великобритания) – 44,27

3. Нене Закити (ЮАР) – 44,29

800 м

1. Эммануэл Ваньони (Кения) – 1.42,00

2. Марко Ароп (Канада) – 1.42,22

3. Макс Баргин (Великобритания) – 1.42,36

1500 м

1. Фануэль Коэч (Кения) – 3.28,82

2. Джош Керр (Великобритания) – 3.29,37

3. Исаак Надер (Португалия) – 3.31,55

Прыжки в длину

1. Уэйн Пиннок (Ямайка) – 8,20

2. Милтиадис Тентоглу (Греция) – 8,19

3. Кэри Маклеод (Ямайка) – 8,10

Диск

1. Миколас Алекна (Литва) – 71,70

2. Кристиан Чех (Словения) – 68,83

3. Лоуренс Окойе (Великобритания) – 67,24

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Результаты обновляются. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
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Сара Хили
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