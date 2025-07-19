«Бриллиантовая лига». Севилл, Бол, Альфред, Алекна, Михамбо, Лейк и Пиннок одержали победы, Лайлс – 2-й, Магучих – 4-я
Этап соревнований по легкой атлетике проходил 19 июля в Лондоне.
Лондон, Великобритания
Женщины
200 м
1. Жюльен Альфред (Сент-Люсия) – 21,71
2. Дина Эшер-Смит (Великобритания) – 22,25
3. Эми Хант (Великобритания) – 22,31
400 м с/б
1. Фемке Бол (Нидерланды) – 52,10
2. Жасмин Джонс (США) – 53,18
3. Андренетт Найт (Ямайка) – 53,79
800 м
1. Джорджия Хантер Белл (Великобритания) – 1.56,74
2. Эддисон Уайли (США) – 1.57,43
3. Халима Накайи (Уганда) – 1.57,62
5000 м
1. Медина Эйса (Эфиопия) – 14.30,57
2. Фантейе Белайне (Эфиопия) – 14.30,90
3. Роуз Дэвис (Австралия) – 14.31,45
1 миля
1. Гудаф Цегай (Эфиопия) – 4.11,88
2. Джессика Халл (Австралия) – 4.13,68
3. Сара Хили (Ирландия) – 4.16,26
Прыжки с шестом
1. Оливия Мактаггарт (Новая Зеландия) – 4,73
2. Кэти Мун (США) – 4,73
3. Ангелика Мозер (Швейцария) – 4,73
Прыжки в высоту
1. Морган Лейк (Великобритания) – 1,96
2. Элинор Паттерсон (Австралия) – 1,93 (с первой попытки)
3. Кристина Хонзель (Германия) – 1,93 (со второй попытки)
4. Ярослава Магучих (Украина) – 1,93 (с третьей попытки)
Прыжки в длину
1. Малайка Михамбо (Германия) – 6,93
2. Ларисса Япикино (Италия) – 6,92
3. Хилари Кпача (Франция) – 6,86
Мужчины
100 м
1. Облик Севилл (Ямайка) – 9,86
2. Ноа Лайлс (США) – 10,00
3. Зарнел Хьюз (Великобритания) – 10,02
400 м
1. Чарли Добсон (Великобритания) – 44,14
2. Мэттью Хадсон-Смит (Великобритания) – 44,27
3. Нене Закити (ЮАР) – 44,29
800 м
1. Эммануэл Ваньони (Кения) – 1.42,00
2. Марко Ароп (Канада) – 1.42,22
3. Макс Баргин (Великобритания) – 1.42,36
1500 м
1. Фануэль Коэч (Кения) – 3.28,82
2. Джош Керр (Великобритания) – 3.29,37
3. Исаак Надер (Португалия) – 3.31,55
Прыжки в длину
1. Уэйн Пиннок (Ямайка) – 8,20
2. Милтиадис Тентоглу (Греция) – 8,19
3. Кэри Маклеод (Ямайка) – 8,10
Диск
1. Миколас Алекна (Литва) – 71,70
2. Кристиан Чех (Словения) – 68,83
3. Лоуренс Окойе (Великобритания) – 67,24
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Результаты обновляются.