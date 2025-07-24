Михаил Дегтярев: «Думаю, может быть, придется французский выучить, потому что это язык МОК»
Михаил Дегтярев сообщил, что собирается выучить французский язык ради МОК.
«Думаю, может быть, придется французский выучить, потому что это язык МОК.
На английском я говорю свободно – в командировках общаемся на нем. Но все-таки олимпийский язык – французский. Думаю, его придется выучить ради дела», – сказал министр спорта России Михаил Дегтярев.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
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