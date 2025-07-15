Губерниев о россиянах на Универсиаде: «Очень здорово, что поедет наша команда. Дегтярев ведет огромную работу для того, чтобы спортсмены выступали»

Губерниев высказался об участии российских атлетов в Универсиаде в Германии.

Летняя Универсиада пройдет с 16 по 27 июля в регионе Рейн-Рур. В рамках соревнований будут разыграны 234 комплекта наград в 18 видах спорта.

В соревнованиях примут участие 48 российских спортсменов в нейтральном статусе. Россияне заявлены в академической гребле, дзюдо, стрельбе из лука, фехтовании, плавании, прыжкам в воду, тхэквондо, теннису и настольному теннису.

«Нужно поблагодарить Михаила Дегтярева и всех людей, которые помогали пробивать эту стену. Кулаками махать – идея плохая. Нужно договариваться. Спортивная дипломатия, подключение профессиональных дипломатов.

Было ясно, что некоторые государства будут препятствовать нашему участию с точки зрения въезда в их страну, то есть не будет никакой визовой поддержки. Но в международной федерации работают люди авторитетные, эту ситуацию можно и нужно ломать.

Очень здорово, что в Германию поедет наша команда, первая высота взята, а дальше нужно хорошо выступить. Еще раз хочу сказать, что Михаил Дегтярев ведет огромную работу для того, чтобы наши спортсмены выступали, нужно сказать ему спасибо и всячески помогать», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

Делегация российских спортсменов на Универсиаду в Германии была сокращена из-за визовых проблем