11

World Aquatics отстранит от соревнований спортсменов, которые примут участие в «Олимпиаде на стероидах»

World Aquatics будет отстранять атлетов за участие в «Олимпиаде на стероидах».

Первые в истории «Расширенные игры» (Enhanced Games), где не будут наказывать за допинг, пройдут с 21 по 24 мая 2026 года в Лас-Вегасе (США). Соревнования также неофициально называют «Олимпиадой на стероидах».

В программу Enhanced Games войдут как минимум три вида спорта: легкая атлетика, плавание и штанга. Участникам разрешат использовать вещества из запрещенного списка Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Как сообщает ESPN, несколько пловцов, ранее выступавших на Олимпийских играх, подали заявки на участие в мероприятии. В их числе трехкратный призер Олимпиад и трехкратный чемпион мира австралиец Джеймс Магнуссен (завершил карьеру в 2019 году). 

Руководство Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) объявило, что спортсмены и официальные лица, которые примут участие в «Расширенных играх», будут отстранены от турниров. 

«Те, кто допускает спорт на допинге, не приветствуются на соревнованиях World Aquatics», – заявил президент федерации Хусейн аль-Мусаллам.

Запрет касается спортсменов, тренеров, должностных лиц, администраторов, медицинского персонала и представителей правительства, отмечается в заявлении World Aquatics

Забыли про «допинговую Олимпиаду»? А она будет, наши тоже приглашены

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ESPN
Расширенные Игры (Enhanced Games)
плавание
World Aquatics (FINA)
logoДжеймс Магнуссен
logoдопинг
Хусейн Аль-Мусаллам
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Главные новости
Покровская об искусственном интеллекте в судействе: «Я такое не поддерживаю. Отдаю предпочтение человеческому фактору»
вчера, 06:55
Татьяна Покровская: «Фигурное катание стало восстанавливаться после периода, когда были только прыжки, а между ними ничего интересного»
22вчера, 06:30
Татьяна Покровская: «Мы у порога новой эры в синхронном плавании. Сейчас очень многое меняется»
вчера, 06:21
Синхронистка Дорошко считает, что россиянок не засудят на ЧМ: «В целом могут, но мы такое готовим, что у них не будет шансов опустить нас»
4 июня, 09:20
Томас Бах: «Ковентри избрали президентом МОК за ее профессиональные и, что еще важнее, личные качества»
74 июня, 08:48
«На чемпионате мира в Сингапуре вполне можем побороться за три, а то и четыре медали». Гальперин о прыжках в воду
4 июня, 07:50
Призер ЧМ по плаванию на открытой воде Кирилл Беляев завершил карьеру
3 июня, 13:17
Мальцев о непопадании микст-дуэтов в программу Игр-2028: «Мы тренировались, не выходя на международную арену, и это решение нас сильно демотивировало»
12 июня, 09:43
Трехкратная олимпийская чемпионка Лилли Кинг завершит карьеру после текущего сезона
21 июня, 08:37
Синхронистка Дорошко об отношении иностранцев на Кубке мира: «Никакой агрессии не было. Все настроены дружелюбно – подходят, говорят, что скучали»
1 июня, 06:55
Ко всем новостям
Последние новости
Глава Крыма: «Принято решение о строительстве в республике нескольких крупных спортивных объектов. Обсуждаем создание Академии хоккея»
121 мая, 19:58
Покровская о россиянках на Кубке мира: «Было очень важно, как нас примут политически. Многое значит то, что нам отдали первое место»
212 апреля, 11:44
На фестивале фридайвинга «Под лед Байкала» установили четыре мировых рекорда
119 марта, 07:49
Сергей Фесиков назначен на пост спортивного директора Федерации водных видов спорта России
27 января, 20:00
Экс-ведущая «Матч ТВ» Серегина о втором муже: «Его посадили, когда мы познакомились, а выпустили, когда мы расстались. До сих пор над этим ржем»
716 января, 14:40
Открылась регистрация на спортивный фестиваль «Липецкий триатлон, 113. Зеленый остров». Он пройдет 9 и 10 августа
22 декабря 2024, 10:05
Кирилл Пригода: «Я планирую выступать и дальше. Сейчас нет таких рамок, что ты можешь быть спортсменом уровня сборной исключительно с 18 до 25 лет»
116 декабря 2024, 19:07
Владимир Сальников: «Опыт выступления пловцов на чемпионате мира в Будапеште станет полезным для других наших водных видов»
316 декабря 2024, 09:10
РУСАДА с января по ноябрь 2024 года взяло у спортсменов более 10 700 допинг-проб
211 декабря 2024, 07:42
Дегтярев о нейтральном статусе: «Мы не осуждаем спортсменов, они от гимна, герба не отказывались – их лишили»
57 декабря 2024, 14:35