World Aquatics отстранит от соревнований спортсменов, которые примут участие в «Олимпиаде на стероидах»

World Aquatics будет отстранять атлетов за участие в «Олимпиаде на стероидах».

Первые в истории «Расширенные игры » (Enhanced Games), где не будут наказывать за допинг, пройдут с 21 по 24 мая 2026 года в Лас-Вегасе (США). Соревнования также неофициально называют «Олимпиадой на стероидах».

В программу Enhanced Games войдут как минимум три вида спорта: легкая атлетика, плавание и штанга. Участникам разрешат использовать вещества из запрещенного списка Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Как сообщает ESPN, несколько пловцов, ранее выступавших на Олимпийских играх, подали заявки на участие в мероприятии. В их числе трехкратный призер Олимпиад и трехкратный чемпион мира австралиец Джеймс Магнуссен (завершил карьеру в 2019 году).

Руководство Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) объявило, что спортсмены и официальные лица, которые примут участие в «Расширенных играх», будут отстранены от турниров.

«Те, кто допускает спорт на допинге, не приветствуются на соревнованиях World Aquatics», – заявил президент федерации Хусейн аль-Мусаллам.

Запрет касается спортсменов, тренеров, должностных лиц, администраторов, медицинского персонала и представителей правительства, отмечается в заявлении World Aquatics .

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