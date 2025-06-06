CAS отклонил апелляцию бегуньи Гулиевой на дисквалификацию за допинг и лишение серебра Олимпиады-2012
CAS отклонил апелляцию бегуньи Гулиевой на лишение серебра Олимпиады-2012.
Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию легкоатлетки Екатерины Гулиевой (ранее – Завьялова, Поистогова) на дисквалификацию и лишение серебряной медали Олимпиады-2012 в Лондоне.
Спортсменка обжаловала допинг-бан в CAS в мае 2024 года.
Ранее россиянка получила 4-летнюю дисквалификацию на основании данных из московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Срок наказания – с 28 марта 2024 года по 27 марта 2026 года, с зачетом двух лет, которые она уже отбыла с 2015 по 2017 год.
Все результаты, показанные с 17 июля 2012 по 20 октября 2014 года, аннулируются. В результате отклонения апелляции спортсменка лишилась серебряной медали Олимпиады-2012 в беге на 800 метров.
Гулиевой 34 года. С 2021-го она представляет Турцию.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: CAS
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