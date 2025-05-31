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Немецкий биатлонист Пайффер: «Нас лишили победы в олимпийской эстафете чисто эмоционально. Но мы хотя бы были на церемонии награждения»

Немецкий биатлонист Пайффер отреагировал на вердикт по допинг-делу Устюгова.

Ранее стало известно, что Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию российского биатлониста Евгения Устюгова на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о его дисквалификации и аннулировании результатов, показанных в период с 24 января 2010 года до конца сезона-2013/14.

Таким образом, российская команда, в составе которой выступал Устюгов, лишилась победы в мужской эстафете на Олимпиаде-2014 в Сочи. Золото перешло немцам, серебро – австрийцам, бронза – норвежцам.

«Конечно, мы рады, что разбирательство подошло к концу, потому что оно было невероятно долгим. После 2014-го прошло несколько лет, прежде чем вышел доклад Макларена, и дело начало раскручиваться. Мы некоторое время думали об этом, а потом ситуация снова успокоилась на относительно долгий срок.

В 2020-м CAS вынес решение об аннулировании результатов Евгения Устюгова. С этого момента мы думали, что все становится более конкретным. Но я и представить себе не мог, что с того момента пройдет больше пяти лет.

Это немного раздражало, хотя вернуться домой с серебром – не то же самое, что вернуться ни с чем. Но дело в том, что нас лишили победы в олимпийской эстафете чисто эмоционально. Если бы мы одержали эту победу там, нас, возможно, назвали бы командой года. В конце концов, мы все-таки присутствовали на церемонии награждения. Просто услышали не немецкий гимн, а российский. Но мы хотя бы там были.

Думаю, для тех, кто занял четвертое место, разница еще больше, потому что они не получили медали, и их нигде не чествовали. У нас многое отняли, хотя я все это время не думал о том, как долго это продлится», – сказал Арнд Пайффер.

У России минус два олимпийских золота. Медальный зачет Сочи теперь окончательный

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport.de
Швейцарский федеральный трибунал
logoсборная России
logoсборная Германии
logoАрнд Пайффер
logoСочи-2014
logoЕвгений Устюгов
logoCAS
logoдопинг
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