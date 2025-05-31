Немецкий биатлонист Пайффер: «Нас лишили победы в олимпийской эстафете чисто эмоционально. Но мы хотя бы были на церемонии награждения»
Ранее стало известно, что Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию российского биатлониста Евгения Устюгова на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о его дисквалификации и аннулировании результатов, показанных в период с 24 января 2010 года до конца сезона-2013/14.
Таким образом, российская команда, в составе которой выступал Устюгов, лишилась победы в мужской эстафете на Олимпиаде-2014 в Сочи. Золото перешло немцам, серебро – австрийцам, бронза – норвежцам.
«Конечно, мы рады, что разбирательство подошло к концу, потому что оно было невероятно долгим. После 2014-го прошло несколько лет, прежде чем вышел доклад Макларена, и дело начало раскручиваться. Мы некоторое время думали об этом, а потом ситуация снова успокоилась на относительно долгий срок.
В 2020-м CAS вынес решение об аннулировании результатов Евгения Устюгова. С этого момента мы думали, что все становится более конкретным. Но я и представить себе не мог, что с того момента пройдет больше пяти лет.
Это немного раздражало, хотя вернуться домой с серебром – не то же самое, что вернуться ни с чем. Но дело в том, что нас лишили победы в олимпийской эстафете чисто эмоционально. Если бы мы одержали эту победу там, нас, возможно, назвали бы командой года. В конце концов, мы все-таки присутствовали на церемонии награждения. Просто услышали не немецкий гимн, а российский. Но мы хотя бы там были.
Думаю, для тех, кто занял четвертое место, разница еще больше, потому что они не получили медали, и их нигде не чествовали. У нас многое отняли, хотя я все это время не думал о том, как долго это продлится», – сказал Арнд Пайффер.
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