Аплачкина о 10 тестах РУСАДА за год: «Я вполне нормально отношусь к тому, что меня часто проверяют на допинг»
В 2024 году Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) тестировало Аплачкину 10 раз. Столько же проверок на допинг прошла Мария Ермакова – чаще этих спортсменок РУСАДА не тестировало за год никого.
«Я вполне нормально отношусь к тому, что меня часто проверяют на допинг, и ничего такого я в этом не вижу. В прошлом году меня в основном тестировали на соревнованиях, а визитов допинг-офицеров ко мне домой я даже и не помню.
А в этом году ко мне уже два раза домой приходили. Никаких проблем не вижу, только так получилось, что они оба раза приходили тогда, когда я планировала поспать подольше», – отметила легкоатлетка.
Также Аплачкина высказалась о призовом «Москвиче» за победу в 15-километровом забеге, который проходил 17 мая по столичному Садовому кольцу.
«Я еще не получила ключи от «Москвича». Сейчас все находится на этапе оформления документов, работают юристы, мы связывались, все остается в силе.
Сказали, что отдадут ключи через неделю. Но у меня не получится в это время приехать в Москву, поэтому заберу машину позже. Также сейчас уточняется вопрос, нужно ли мне будет платить налог за машину. Кто-то говорит про налог в 13%, другие про 35%, чего бы очень не хотелось. Решается и этот вопрос сейчас», – рассказала Аплачкина.
28 мая Аплачкина также победила на командном чемпионате России в беге на 5000 метров.
Бегун рванул на полумарафон за «Москвичом» – выиграл с рекордом России!