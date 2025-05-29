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Аплачкина о 10 тестах РУСАДА за год: «Я вполне нормально отношусь к тому, что меня часто проверяют на допинг»

Бегунья Светлана Аплачкина высказалась о частых проверках со стороны РУСАДА.

В 2024 году Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) тестировало Аплачкину 10 раз. Столько же проверок на допинг прошла Мария Ермакова – чаще этих спортсменок РУСАДА не тестировало за год никого.

«Я вполне нормально отношусь к тому, что меня часто проверяют на допинг, и ничего такого я в этом не вижу. В прошлом году меня в основном тестировали на соревнованиях, а визитов допинг-офицеров ко мне домой я даже и не помню.

А в этом году ко мне уже два раза домой приходили. Никаких проблем не вижу, только так получилось, что они оба раза приходили тогда, когда я планировала поспать подольше», – отметила легкоатлетка.

Также Аплачкина высказалась о призовом «Москвиче» за победу в 15-километровом забеге, который проходил 17 мая по столичному Садовому кольцу.

«Я еще не получила ключи от «Москвича». Сейчас все находится на этапе оформления документов, работают юристы, мы связывались, все остается в силе.

Сказали, что отдадут ключи через неделю. Но у меня не получится в это время приехать в Москву, поэтому заберу машину позже. Также сейчас уточняется вопрос, нужно ли мне будет платить налог за машину. Кто-то говорит про налог в 13%, другие про 35%, чего бы очень не хотелось. Решается и этот вопрос сейчас», – рассказала Аплачкина.

28 мая Аплачкина также победила на командном чемпионате России в беге на 5000 метров.

Бегун рванул на полумарафон за «Москвичом» – выиграл с рекордом России!

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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Светлана Аплачкина
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