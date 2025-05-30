Путин поручил правительству РФ предусмотреть софинансирование детских спортшкол за счет федерального бюджета

Владимир Путин поручил софинансировать из бюджета строительство и ремонт детских спортшкол.

Об этом говорится в перечне поручений правительству РФ по итогам встречи с главами муниципальных образований в рамках Всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России».

«При подготовке проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов предусмотреть софинансирование за счет средств федерального бюджета мероприятий по строительству, модернизации и капитальному ремонту детских спортивных школ, а также организаций дополнительного образования детей, находящихся в ведении органов управления в сфере образования, в рамках государственных программ РФ «Развитие физической культуры и спорта» и «Развитие образования», – указано в документе.

Поручение президента должно быть выполнено к 1 октября 2025 года.