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Берлин может подать заявку на проведение летней Олимпиады-2036

Берлин может подать заявку на проведение летней Олимпиады-2036.

Власти Германии также рассматривают варианты с проведением Игр в 2040 или 2044 годах.

Большую часть соревнований планируется провести на уже существующих объектах. Пока что заявка находится на стадии разработки – окончательное решение примут в конце месяца.

В последний раз Берлин принимал Олимпийские игры в 1936 году – в 2036 будет как раз столетний юбилей. 

Ранее заявку на проведение Игр-2036 подала Индия.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ESPN
Олимпиада-2036
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