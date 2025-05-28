Берлин может подать заявку на проведение летней Олимпиады-2036.

Власти Германии также рассматривают варианты с проведением Игр в 2040 или 2044 годах.

Большую часть соревнований планируется провести на уже существующих объектах. Пока что заявка находится на стадии разработки – окончательное решение примут в конце месяца.

В последний раз Берлин принимал Олимпийские игры в 1936 году – в 2036 будет как раз столетний юбилей.

Ранее заявку на проведение Игр-2036 подала Индия.