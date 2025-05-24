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Павел Колобков: «Сомневаюсь, что Родченков сейчас вообще существует. Последний раз мы видели сомнительное видео с человеком в какой-то маске»

Павел Колобков сомневается в том, что Григорий Родченков еще жив.

Родченков – бывший глава Московской антидопинговой лаборатории. Живет в США с 2016 года.

«Очень жаль, что WADA и Международный олимпийский комитет стали принимать в расчет базу данных Родченкова, которую они считают безапелляционным аргументом для наказания российских спортсменов.

А Родченков вообще существует ли сейчас? Очень сомневаюсь в этом. С 2014 года его нигде не видели.

Последний раз мы видели в интернете сомнительное видео, в котором предположительно был Родченков, но узнать его было невозможно. На экране был человек в какой-то маске, точно такой же, как из фильма «Маска», – сказал экс-министр спорта России Колобков.

«Сейчас мозги мне в США выправили». Родченков не пропал – вот свежий выход

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «ВсеПроСпорт»
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