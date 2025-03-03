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Исполнительный директор ВФЛА: «В бюджет этого года мы заложили объем призовых в 2,5 раза больше предыдущего. Система еще будет развиваться»

Исполнительный директор ВФЛА рассказал об увеличении призовых выплат атлетам.

Ранее Всероссийская федерация легкой атлетики объявила, что спортсменам, показавшим в рамках зимней легкоатлетической серии результат, который равен или превышает норматив, установленный для чемпионата Европы в помещении 2025 года, полагается дополнительное вознаграждение – 300 тысяч рублей.

– Сейчас атлеты получают дополнительные призовые за выполнение норматива. Планируете ли продолжать такую практику?

– Надеюсь, что призовые – не единственное, что движет нашими спортсменами. Все‑таки мы говорим о спорте высоких достижений.

С точки зрения цифр скажу, что в бюджет этого года мы заложили объем призовых в 2,5 раза больше предыдущего. Система еще будет развиваться. Подходим к этому вопросу с учетом корпоративного опыта выстраивания системы мотивации, – сказал Борис Ярышевский. 

Бегун Масютенко: «Призовые увеличились. За каждый старт можно зарабатывать 400 тысяч. Еще 4 года назад я бегал за зарплату 30-40 тысяч»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
ВФЛА
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