Бегун Масютенко: «Призовые увеличились. За каждый старт можно зарабатывать 400 тысяч. Еще 4 года назад я бегал за зарплату 30-40 тысяч»
На чемпионате России в залах Масютенко выиграл забег на 400 метров с результатом 46,01 секунды. Спортсмены, выполнившие норматив, установленный для чемпионата Европы в помещении-2025, получат по 300 тысяч рублей.
– Разочарован, что не получилось побить рекорд России. Но что есть, то есть. Жаловаться не буду.
– В вопросе выполнения нормы на Европу для вас важнее результат или денежное вознаграждение?
– Важнее результат. Для меня всегда результат важнее денег, поэтому я и занимаюсь легкой атлетикой. Были бы важны деньги – я бы, наверное, в другой вид спорта ушел.
– Петр Фрадков возглавил ВФЛА. Изменилось ли что‑то в федерации с точки зрения спортсмена?
– Призовые увеличились. Если выигрываешь, то за каждый старт можно зарабатывать 400 тысяч, это прилично. Раньше такого не было. Еще четыре года назад я бегал за зарплату 30-40 тысяч рублей.
Я коплю деньги. Пробовал открыть кофейный бизнес, но не особо пошло. Просто стараюсь зарабатывать и откладывать.
– Видите ли вы пропасть между российской и мировой легкой атлетикой?
– Конкретно в нашем виде не вижу. Пару недель назад я смотрел, что показываю шестой результат Европы. А от второго у меня была разница всего две десятые.
– А какие мысли по поводу нашего возвращения?
– Никаких. У меня этого в жизни никогда не было. Я не могу представить того, чего не было.
– Тогда есть ли мечта выступить на чемпионате Европы или мира?
– Да, верим. У меня тренер верит каждый год, что нас вернут. Но я скептически к этому отношусь. Стараюсь бегать там, где есть возможность, – сказал Масютенко.
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