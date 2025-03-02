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Бегун Масютенко: «Призовые увеличились. За каждый старт можно зарабатывать 400 тысяч. Еще 4 года назад я бегал за зарплату 30-40 тысяч»

Бегун Александр Масютенко высказался об увеличении призовых в легкой атлетике.

На чемпионате России в залах Масютенко выиграл забег на 400 метров с результатом 46,01 секунды. Спортсмены, выполнившие норматив, установленный для чемпионата Европы в помещении-2025, получат по 300 тысяч рублей.

– Разочарован, что не получилось побить рекорд России. Но что есть, то есть. Жаловаться не буду.

– В вопросе выполнения нормы на Европу для вас важнее результат или денежное вознаграждение?

– Важнее результат. Для меня всегда результат важнее денег, поэтому я и занимаюсь легкой атлетикой. Были бы важны деньги – я бы, наверное, в другой вид спорта ушел.

– Петр Фрадков возглавил ВФЛА. Изменилось ли что‑то в федерации с точки зрения спортсмена?

– Призовые увеличились. Если выигрываешь, то за каждый старт можно зарабатывать 400 тысяч, это прилично. Раньше такого не было. Еще четыре года назад я бегал за зарплату 30-40 тысяч рублей.

Я коплю деньги. Пробовал открыть кофейный бизнес, но не особо пошло. Просто стараюсь зарабатывать и откладывать.

– Видите ли вы пропасть между российской и мировой легкой атлетикой?

– Конкретно в нашем виде не вижу. Пару недель назад я смотрел, что показываю шестой результат Европы. А от второго у меня была разница всего две десятые.

– А какие мысли по поводу нашего возвращения?

– Никаких. У меня этого в жизни никогда не было. Я не могу представить того, чего не было.

– Тогда есть ли мечта выступить на чемпионате Европы или мира?

– Да, верим. У меня тренер верит каждый год, что нас вернут. Но я скептически к этому отношусь. Стараюсь бегать там, где есть возможность, – сказал Масютенко.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Матч ТВ
ВФЛА
Александр Масютенко
чемпионат России в залах
logoсборная России
деньги
Бег
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