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Томас Бах: «За Играми в Париже следили 5 млрд человек. Олимпиада оправдала ожидания мира»

Томас Бах рассказал, что за Олимпиадой-2024 в Париже следили 5 млрд человек.

«Исполком фокусировал внимание на большом успехе Олимпиады во Франции и во всем мире. Мы получили отчеты оргкомитета, спортсменов, национальных олимпийских комитетов. Мы слышали о большом успехе от мировых СМИ, владельцев медиаправ, наших мировых партнеров.

Олимпиада в Париже получила 84% потенциальной аудитории, это означает, что 5 миллиардов человек следили за Играми. 28,7 миллиардов часов видеотрансляций были просмотрены на платформах владельцев медиаправ», – сказал Бах на пресс‑конференции по итогам исполкома МОК в Лозанне.

«Спортсмены высоко оценили Олимпиаду. 95% из них оценили общее впечатление как хорошее или удовлетворительное. 75% людей считают, что МОК успешно справился с задачей объединить людей в мирном соревновании. Олимпиада в Париже оправдала ожидания мира. Это были настоящие Игры новой эры», – добавил глава МОК.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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