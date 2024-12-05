Томас Бах: «За Играми в Париже следили 5 млрд человек. Олимпиада оправдала ожидания мира»

Томас Бах рассказал, что за Олимпиадой-2024 в Париже следили 5 млрд человек.

«Исполком фокусировал внимание на большом успехе Олимпиады во Франции и во всем мире. Мы получили отчеты оргкомитета, спортсменов, национальных олимпийских комитетов. Мы слышали о большом успехе от мировых СМИ, владельцев медиаправ, наших мировых партнеров.

Олимпиада в Париже получила 84% потенциальной аудитории, это означает, что 5 миллиардов человек следили за Играми. 28,7 миллиардов часов видеотрансляций были просмотрены на платформах владельцев медиаправ», – сказал Бах на пресс‑конференции по итогам исполкома МОК в Лозанне.

«Спортсмены высоко оценили Олимпиаду. 95% из них оценили общее впечатление как хорошее или удовлетворительное. 75% людей считают, что МОК успешно справился с задачей объединить людей в мирном соревновании. Олимпиада в Париже оправдала ожидания мира. Это были настоящие Игры новой эры», – добавил глава МОК.