В Сербии ликвидировали преступную группировку, распространявшую допинг

Антидопинговое агентство Сербии (ADAS) помогло ликвидировать организованную преступную группировку, которая распространяла допинг в этой стране.

Об этом сообщило Всемирное антидопинговое агентство (WADA ). В ходе рейдов было изъято 3 тонны допинговых веществ на сумму более 3 млн евро.

Всего были арестованы 10 членов группировки. Правоохранители также конфисковали 100 тысяч евро наличными, криптовалюту на сумму около 500 тысяч, многочисленные объекты недвижимости, банковские счета, пресечена работа семи веб-сайтов, использовавшихся для онлайн-продажи запрещенных веществ.

В течение года расследованием занимались ADAS, Министерство внутренних дел Сербии, Министерство спорта и другие правоохранительные органы.

«WADA благодарит ADAS и сербское правительство за успешную операцию. Она показала возможности совместной работы антидопинговых организаций, правоохранительных органов и правительства», – сказал директор WADA по разведке и расследованиям Гюнтер Юнгер .