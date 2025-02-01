Глава WADA Банька: «Отсутствие американских выплат не подорвет нашу финансовую стабильность. Мы не поддались давлению»

Глава WADA заявил, что организация сохранит стабильность даже без выплат от США.

Ранее США отказались выплачивать взнос во Всемирное антидопинговое агентство (WADA ) за 2024 год.

«Американцы удерживают [выплату] в размере 3,6 млн долларов, это примерно 6% от всего нашего бюджета. Когда я только возглавил WADA, бюджет организации составлял около 37 млн долларов, сейчас – около 56 млн. Отсутствие американских выплат никоим образом не подорвет финансовую стабильность WADA. <...>

Вокруг WADA всегда поднимается шумиха, потому что организации характерна геополитичность. Мы периодически сталкиваемся с различной напряженностью. Иногда это Россия, иногда США или Китай, и это действительно показывает, что мы независимая организация.

Сейчас мы не поддались американскому давлению. Мы могли бы получить от них деньги, но при определенных условиях. Однако взносы в WADA не условны, а обязательны, если вы хотите оставаться частью системы. Уступка давлению создала бы гораздо больший прецедент и большую угрозу стабильности и независимости организации, чем отсутствие денег.

Не боюсь ли я, что с приходом [президента США] Дональда Трампа к власти давление усилится? Как ни парадоксально, но я надеюсь, что администрация президента Трампа подойдет к этому вопросу куда более прагматично. Тем более что приближаются Олимпийские игры [2028 года] в США», – заявил президент WADA Витольд Банька .

США отказались платить взнос в WADA и напоролись на первые санкции. Что же дальше?