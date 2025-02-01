Призер чемпионата Европы Хаппио временно отстранен за антидопинговое нарушение

Серебряный призер чемпионата Европы в беге на 400 метров с барьерами француз Вильфрид Хаппио временно отстранен за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщил независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU).

Причиной санкции стало непредоставление спортсменом информации о своем местонахождении.

«Мы возьмем время на анализ [ситуации] и представим свои аргументы AIU», – сообщил адвокат легкоатлета Энтони Моттаис.

Хаппио 26 лет, он взял серебро европейского первенства в беге на 400 метров с барьерами в 2022 году в Мюнхене. Также он является чемпионом Европы в этой дисциплине в возрастных категориях до 20 и 23 лет.