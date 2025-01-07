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Дмитрий Васильев: «Бах полностью потерял свое лицо и опозорил мировой спорт. Он оставил после себя грязное пятно на международном олимпийском движении»

Дмитрий Васильев заявил, что Томас Бах оставил грязное пятно в олимпизме.

Действующий глава Международного олимпийского комитета (МОК) Бах ранее объявил, что не будет переизбираться на новый срок в 2025 году.

«Томас Бах оставил после себя печальный след. Начинал он как миротворец, развивал олимпийское движение, а затем поддался на провокацию в отношении российских спортсменов. Имею в виду так называемый допинговый скандал, который был создан явно искусственно.

Бах обещал, что после Олимпиады 2018 года к российским спортсменам не будет применено никаких дискриминационных санкций. В итоге не сдержал свое слово, наврал, получается. В дальнейшем наших спортсменов на Олимпиадах допускали только без гимна и флага.

Бах заканчивает свое президентство в МОК совсем бесславно и печально. На Олимпийских играх он начал допускать мужчин в женские соревнования. Уважение к себе как к человеку, он потерял, когда сказал, что не знает, чем отличается мужчина от женщины. Дальше с ним уже не о чем разговаривать.

Бах полностью потерял свое лицо и опозорил мировой спорт. В истории он останется как человек, который начал разрушать олимпийское движение и главный его принцип – спорт вне политики. После себя он оставил грязное пятно на международном олимпийском движении», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoПхенчхан-2018
дискриминация
Политика
logoОлимпиада-2024
logoТомас Бах
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