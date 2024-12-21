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Евгения Чикунова: «Нет никакой уверенности, что меня допустили бы до Олимпиады. Это все рассуждения «если бы»

Пловчиха Евгения Чикунова отметила, что ее могли не допустить на Олимпиаду.

«Нет никакой уверенности, что меня допустили бы до Олимпиады. Критерии отбора изменились – кроме критериев нейтрального статуса от World Aquatics, был отдельный допуск от Международного олимпийского комитета. Это все рассуждения «если бы».

Условия поменялись, это хорошо. Я живу настоящим», – сказала рекордсменка мира на дистанции 200 м брассом.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
плавание
logoЕвгения Чикунова
logoсборная России жен
logoМОК
World Aquatics (FINA)
logoОлимпиада-2024
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