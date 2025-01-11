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РУСАДА взяло у спортсменов 11 тысяч допинг-проб в 2024 году

Инспекторы допинг-контроля Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в 2024 году взяли у спортсменов 11 070 допинг-проб.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

За 12 месяцев 2023 года РУСАДА собрало 11 091 пробу, в 2022-м – 11 053.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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