РУСАДА взяло у спортсменов 11 тысяч допинг-проб в 2024 году

Инспекторы допинг-контроля Российского антидопингового агентства (РУСАДА ) в 2024 году взяли у спортсменов 11 070 допинг-проб.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

За 12 месяцев 2023 года РУСАДА собрало 11 091 пробу, в 2022-м – 11 053.