РУСАДА взяло у спортсменов 11 тысяч допинг-проб в 2024 году
Инспекторы допинг-контроля Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в 2024 году взяли у спортсменов 11 070 допинг-проб.
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.
За 12 месяцев 2023 года РУСАДА собрало 11 091 пробу, в 2022-м – 11 053.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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