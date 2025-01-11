Политический активист Чарли Кирк: «Олимпиаду в Лос-Анджелесе нужно отменить. Если вы не можете наполнить пожарный гидрант, вы не имеете права проводить Игры»

Политический активист из США Чарли Кирк призвал отменить Олимпиаду в Лос-Анджелесе.

В американском штате Калифорния объявлен режим бедствия из-за лесных пожаров. Огонь уничтожил несколько районов Лос-Анджелеса, сгорело более 10 тысяч строений, сообщается об 11 погибших.

В 2028 году в Лос-Анджелесе должны пройти летние Олимпийские игры.

«Олимпиаду в Лос-Анджелесе нужно отменить.

Если вы не можете наполнить пожарный гидрант, вы не имеете права проводить Олимпиаду.

Перенесите ее в Даллас или Майами, чтобы спортсмены со всего мира могли соревноваться в месте, в котором можно построить что-то действительно безопасное», – написал Кирк.