Политический активист Чарли Кирк: «Олимпиаду в Лос-Анджелесе нужно отменить. Если вы не можете наполнить пожарный гидрант, вы не имеете права проводить Игры»
Политический активист из США Чарли Кирк призвал отменить Олимпиаду в Лос-Анджелесе.
В американском штате Калифорния объявлен режим бедствия из-за лесных пожаров. Огонь уничтожил несколько районов Лос-Анджелеса, сгорело более 10 тысяч строений, сообщается об 11 погибших.
В 2028 году в Лос-Анджелесе должны пройти летние Олимпийские игры.
«Олимпиаду в Лос-Анджелесе нужно отменить.
Если вы не можете наполнить пожарный гидрант, вы не имеете права проводить Олимпиаду.
Перенесите ее в Даллас или Майами, чтобы спортсмены со всего мира могли соревноваться в месте, в котором можно построить что-то действительно безопасное», – написал Кирк.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: X Чарли Кирка
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