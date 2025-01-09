Шубенков о предложении перейти в Израиль в 2012-м: «Подошел человек, очень просил выступать за эту страну. Но я такие «подкаты» всерьез не воспринимаю»

Легкоатлет Сергей Шубенков рассказал, как ему предлагали выступать за Израиль.

Россиянин Шубенков побеждал на чемпионате мира-2015 в беге на 110 метров с барьерами. За три года до этого ему предложили перейти под другой флаг.

«Это был 2012 год, еще перед Олимпиадой в Лондоне, когда я первый раз пробежал по рекорду России. Турнир проходил в каком-то французском городке, ко мне тогда подошел человек и сказал на блестящем русском языке, что в Израиле не хватает хороших легкоатлетов и очень просил перейти и выступать за эту страну. Но я такие «подкаты» всерьез не воспринимал и не воспринимаю. Так нормальные предложения не делаются, я считаю», – сказал Шубенков.

31 мая 2012 года во французском Эрувиле проходил легкоатлетический турнир, на котором Шубенков одержал победу, установив на тот момент личный рекорд.