Михаил Дегтярев: «Как бы ни называли Коу ярым русофобом, можно и нужно договариваться в интересах спортсменов. Легкая атлетика только выиграет»
Ранее глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Фрадков заявил, что перед федерацией стоит задача восстановления позиций сборной России на международной арене.
– Есть проблемные федерации?
– Есть, конечно. Легкая атлетика – в первую очередь. Поэтому там у нас новый президент федерации, вице-президент Олимпийского комитета Петр Фрадков. Уверен, у него получится наладить контакт, в том числе и с лордом Коу (главой World Athletics).
Как бы его СМИ и эксперты ни называли ярым русофобом, можно и нужно договариваться в интересах спортсменов. Мировая легкая атлетика с российскими атлетами только выиграет. Потому что это конкуренция, красота, новые рекорды.
Ну и самый главный вопрос борьбы с допингом. Я уже не раз говорил, что мы с WADA являемся союзниками. Мы ведем непримиримую борьбу с допингом в России. И там, где есть какие‑то проявления, пресекаем, наказываем.
Мы c юношеского возраста культурно работаем с каждым атлетом. Эта работа за последние годы претерпела просто тектонические изменения по сравнению с 2016 годом, когда мы ее только начинали.
После Олимпиады в Рио в детско-юношеских школах работа с атлетами, с тренерами по борьбе с допингом ведется на очень высоком уровне, – сказал министр спорта России, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.
Дегтярев о допуске россиян: «Надо в любую щелочку, в любую прогалину нам идти, идти и идти. Заходить и раздвигать, раздвигать и раздвигать»
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