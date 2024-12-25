Михаил Дегтярев: «Как бы ни называли Коу ярым русофобом, можно и нужно договариваться в интересах спортсменов. Легкая атлетика только выиграет»

Дегтярев уверен, что российские легкоатлеты смогут вернуться на мировую арену.

Ранее глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА ) Петр Фрадков заявил, что перед федерацией стоит задача восстановления позиций сборной России на международной арене.

– Есть проблемные федерации?

– Есть, конечно. Легкая атлетика – в первую очередь. Поэтому там у нас новый президент федерации, вице-президент Олимпийского комитета Петр Фрадков. Уверен, у него получится наладить контакт, в том числе и с лордом Коу (главой World Athletics ).

Как бы его СМИ и эксперты ни называли ярым русофобом, можно и нужно договариваться в интересах спортсменов. Мировая легкая атлетика с российскими атлетами только выиграет. Потому что это конкуренция, красота, новые рекорды.

Ну и самый главный вопрос борьбы с допингом. Я уже не раз говорил, что мы с WADA являемся союзниками. Мы ведем непримиримую борьбу с допингом в России. И там, где есть какие‑то проявления, пресекаем, наказываем.

Мы c юношеского возраста культурно работаем с каждым атлетом. Эта работа за последние годы претерпела просто тектонические изменения по сравнению с 2016 годом, когда мы ее только начинали.

После Олимпиады в Рио в детско-юношеских школах работа с атлетами, с тренерами по борьбе с допингом ведется на очень высоком уровне, – сказал министр спорта России, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев .

Дегтярев о допуске россиян: «Надо в любую щелочку, в любую прогалину нам идти, идти и идти. Заходить и раздвигать, раздвигать и раздвигать»