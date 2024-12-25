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  • Михаил Дегтярев: «Как бы ни называли Коу ярым русофобом, можно и нужно договариваться в интересах спортсменов. Легкая атлетика только выиграет»
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Михаил Дегтярев: «Как бы ни называли Коу ярым русофобом, можно и нужно договариваться в интересах спортсменов. Легкая атлетика только выиграет»

Дегтярев уверен, что российские легкоатлеты смогут вернуться на мировую арену.

Ранее глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Фрадков заявил, что перед федерацией стоит задача восстановления позиций сборной России на международной арене.

– Есть проблемные федерации?

– Есть, конечно. Легкая атлетика – в первую очередь. Поэтому там у нас новый президент федерации, вице-президент Олимпийского комитета Петр Фрадков. Уверен, у него получится наладить контакт, в том числе и с лордом Коу (главой World Athletics).

Как бы его СМИ и эксперты ни называли ярым русофобом, можно и нужно договариваться в интересах спортсменов. Мировая легкая атлетика с российскими атлетами только выиграет. Потому что это конкуренция, красота, новые рекорды.

Ну и самый главный вопрос борьбы с допингом. Я уже не раз говорил, что мы с WADA являемся союзниками. Мы ведем непримиримую борьбу с допингом в России. И там, где есть какие‑то проявления, пресекаем, наказываем.

Мы c юношеского возраста культурно работаем с каждым атлетом. Эта работа за последние годы претерпела просто тектонические изменения по сравнению с 2016 годом, когда мы ее только начинали.

После Олимпиады в Рио в детско-юношеских школах работа с атлетами, с тренерами по борьбе с допингом ведется на очень высоком уровне, – сказал министр спорта России, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев

Дегтярев о допуске россиян: «Надо в любую щелочку, в любую прогалину нам идти, идти и идти. Заходить и раздвигать, раздвигать и раздвигать»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
logoСебастьян Коу
ВФЛА
logoМихаил Дегтярев
Петр Фрадков
World Athletics (IAAF)
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