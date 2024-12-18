Петр Фрадков: «По международной тематике широко приветствуется выступление российских легкоатлетов на соревнованиях в любых возможных статусах»
Сегодня глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Фрадков встретился с ведущими российским легкоатлетами в учебно-тренировочном центре «Новогорск».
«Перед нами стоит важная задача восстановления позиций. По международной тематике широко приветствуется выступление российских легкоатлетов на соревнованиях в любых возможных статусах, и мы уже делаем первые шаги по возвращению российских спортсменов на мировую арену.
Серьезным направлением работы является сбор расширенных потребностей сборной России и подготовка бюджета на 2025 год для реализации программ поддержки спортсменов и персонала нашей сборной.
Важен процесс выстраивания эффективного взаимодействия с региональными властями для развития легкой атлетики по всей стране, проведение анализа текущей инфраструктуры на территории России на предмет соответствия требованиям проведения соревнований.
Необходимо сделать объективную карту, исходя из дисциплин и загруженности, интенсивности использования инфраструктуры в конкретно взятом регионе, чтобы правильно распределить имеющиеся ресурсы», – сказал Фрадков.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий