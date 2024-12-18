Петр Фрадков: «По международной тематике широко приветствуется выступление российских легкоатлетов на соревнованиях в любых возможных статусах»

Фрадков высказался о выступлении российских легкоатлетов в нейтральном статусе.

Сегодня глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Фрадков встретился с ведущими российским легкоатлетами в учебно-тренировочном центре «Новогорск».

«Перед нами стоит важная задача восстановления позиций. По международной тематике широко приветствуется выступление российских легкоатлетов на соревнованиях в любых возможных статусах, и мы уже делаем первые шаги по возвращению российских спортсменов на мировую арену.

Серьезным направлением работы является сбор расширенных потребностей сборной России и подготовка бюджета на 2025 год для реализации программ поддержки спортсменов и персонала нашей сборной.

Важен процесс выстраивания эффективного взаимодействия с региональными властями для развития легкой атлетики по всей стране, проведение анализа текущей инфраструктуры на территории России на предмет соответствия требованиям проведения соревнований.

Необходимо сделать объективную карту, исходя из дисциплин и загруженности, интенсивности использования инфраструктуры в конкретно взятом регионе, чтобы правильно распределить имеющиеся ресурсы», – сказал Фрадков.