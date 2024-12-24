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Михаил Дегтярев: «Рассчитываем на поддержку Турции по содействию в снятии ограничений с российских спортсменов и российского спорта»

Михаил Дегтярев провел встречу с министром по делам молодежи и спорта Турции.

Об этом министр спорта РФ рассказал в телеграм-канале. 

«Провел встречу с Министром по делам молодежи и спорта Турецкой Республики Османом Ашкын Баком. В октябре мы встречались с турецким коллегой в Дохе на саммите «Диалог по сотрудничеству в Азии». Как отметил Президент России Владимир Владимирович Путин: «Партнерство России с Турецкой Республикой находится на высоком уровне, опирается на многолетний опыт эффективного взаимодействия в различных сферах. Причем обе стороны настроены и далее развивать связи на принципах добрососедства, партнерства и взаимной выгоды».

<...> Рассчитываем на поддержку Турции по содействию в снятии ограничений с российских спортсменов и российского спорта. В свою очередь всегда рады видеть представителей Турции на соревнованиях в России. Турецкие атлеты выступали в нашей стране на Играх Будущего, Играх БРИКС, в Суперкубке Единой Лиги ВТБ и других соревнованиях.

Также в рамках Рабочей группы предложил рассмотреть План по развитию сотрудничества до 2026 года, который включает совместные мероприятия по 16 видам спорта. Учитывая заинтересованность турецкой стороны в развитии зимних видов спорта, готовы обеспечить прямое взаимодействие между федерациями наших стран по конькобежному спорту, горнолыжному спорту и лыжным гонкам», – говорится в сообщении. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Михаила Дегтярева
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