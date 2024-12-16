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Бегун Игорь Образцов дисквалифицирован на 3 года за допинг

Российский бегун Игорь Образцов дисквалифицирован на три года за допинг.

Об этом сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики.

«На основании решения РУСАДА от 29 мая 2024 года ВФЛА на 3 года дисквалифицирует Игоря Образцова (спринт, Ульяновская область) за нарушение п. 4.1 («Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена») и п. 4.2 («Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или метода») Общероссийских антидопинговых правил, а также ст. 2.1, 2.2 Всемирного антидопингового кодекса», — говорится в сообщении. 

Дисквалификации спортсмена продлится с 29 мая 2024 года по 6 июля 2026 года с зачетом отбытого срока временного отстранения с 7 июля 2023 года по 29 мая 2024 года.

Результаты Образцова с момента сдачи положительной пробы – 17 июня 2023 года – аннулируются.

Образцову 29 лет, он является многократным чемпионом России в спринтерских дисциплинах. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ВФЛА
Игорь Образцов
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