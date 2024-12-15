Владимир Путин 16 декабря вручит госнаграды победителям и призерам Паралимпийских игр в Париже
Путин вручит госнаграды победителям и призерам Паралимпийских игр в Париже.
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Шестнадцатого декабря с.г. Владимир Путин встретится с российскими спортсменами – победителями и призерами XVII Паралимпийских летних игр в Париже и вручит им государственные награды», – говорится в сообщении.
Паралимпийские летние игры прошли с 28 августа по 8 сентября 2024 года. По итогам Игр российские спортсмены завоевали 64 медали (20-21-23).
Россияне выступали на турнире в индивидуальном нейтральном статусе.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: сайт Кремля
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