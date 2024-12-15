Владимир Путин 16 декабря вручит госнаграды победителям и призерам Паралимпийских игр в Париже

Путин вручит госнаграды победителям и призерам Паралимпийских игр в Париже.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Шестнадцатого декабря с.г. Владимир Путин встретится с российскими спортсменами – победителями и призерами XVII Паралимпийских летних игр в Париже и вручит им государственные награды», – говорится в сообщении.

Паралимпийские летние игры прошли с 28 августа по 8 сентября 2024 года. По итогам Игр российские спортсмены завоевали 64 медали (20-21-23).

Россияне выступали на турнире в индивидуальном нейтральном статусе.