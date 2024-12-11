Володин и Дегтярев обсудили реализацию поручений Путина по спорту

Володин и Дегтярев обсудили реализацию поручений президента России по спорту.

Об этом сообщает пресс-служба Госдумы РФ.

«Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин провел встречу с Министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым.

Обсуждались вопросы законодательного обеспечения развития спорта в России, а также реализации поручений Президента РФ Владимира Путина, данных по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта», – говорится в сообщении.

«Особое внимание было уделено таким задачам, поставленным главой государства, как создание Российского спортивного фонда, повышение массовости в спорте, улучшение условий для занятий спортом, снижение коммерциализации детско-юношеского спорта и другим.

Все они требуют законотворческой проработки и регулярно обсуждаются на заседаниях комитета Госдумы по физической культуре и спорту, – сообщает пресс-служба Минспорта.