Володин и Дегтярев обсудили реализацию поручений Путина по спорту
Об этом сообщает пресс-служба Госдумы РФ.
«Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин провел встречу с Министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым.
Обсуждались вопросы законодательного обеспечения развития спорта в России, а также реализации поручений Президента РФ Владимира Путина, данных по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта», – говорится в сообщении.
«Особое внимание было уделено таким задачам, поставленным главой государства, как создание Российского спортивного фонда, повышение массовости в спорте, улучшение условий для занятий спортом, снижение коммерциализации детско-юношеского спорта и другим.
Все они требуют законотворческой проработки и регулярно обсуждаются на заседаниях комитета Госдумы по физической культуре и спорту, – сообщает пресс-служба Минспорта.
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