Россия и Узбекистан подписали план по развитию сотрудничества в области физической культуры и спорта

Россия и Узбекистан подписали план по развитию сотрудничества в области спорта.

Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев.

«Сегодня вместе с моим визави министром спорта Республики Узбекистан Адхамом Икрамовым провели онлайн-заседание подкомиссии по сотрудничеству в области физической культуры и спорта между нашими странами.

Президент России Владимир Владимирович Путин, находясь в Ташкенте в мае этого года, отметил, что Узбекистан выступает стратегическим партнером и надежным союзником России, отношения двух стран сейчас находятся на подъеме, развиваются на принципах равноправия и учета взаимных интересов.

Мы всегда рады приветствовать узбекских атлетов на соревнованиях в России. В этом году они приняли участие в 18 крупных международных соревнованиях в нашей стране, самые яркие из которых – Игры Будущего и Игры БРИКС. А делегации Узбекистана всегда одни из самых многочисленных. В этом году в Узбекистан для участия в соревнованиях приехали более 1100 российских спортсменов и тренеров.

Отдельное внимание – сотрудничеству научных и образовательных организаций наших стран.

По запросу коллег поделимся своим опытом в реализации комплекса ГТО. Это отличный инструмент по привлечению людей к занятиям спортом.

Сегодня также в режиме ВКС подписали план по развитию сотрудничества в области физической культуры и спорта между Россией и Узбекистаном до 2026 года. Документ охватывает 10 видов спорта, а также взаимодействие в области спортивного образования и науки», – написал Дегтярев.