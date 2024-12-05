WADA допускает, что не получит взнос от России в 2025 году

Всемирное антидопинговое агентство (WADA ) при планировании бюджета на 2025 год допускает, что не получит взнос от России.

Об этом на заседании совета учредителей WADA высказался гендиректор организации Оливье Ниггли.

«Исполнительный комитет рекомендовал вам принять стратегический план, который будет предложен вам чуть позже в соответствии с повесткой дня, а также принять бюджет на 2025 год с двумя сценариями, один из которых включает взнос России, а другой – не включает взнос», – сказал Ниггли.

Гендиректор отметил, что WADA продолжает диалог с Россией насчет получения взноса, однако «это сложно в современном мире, где действуют санкции, что очень усложняет перевод средств». Ранее антидопинговое агентство объясняло , что процесс усложняется ограничениями, действующими в мировой банковской системе.

Также сообщается , что WADA в 2025-м намерено сократить свои расходы по нескольким направлениям, в том числе на командировки, если российская сторона не выплатит взносы.

WADA пока не получило от России взнос за 2024 год, сумма составляет $1 335 860. При этом взнос за 2023-й, который оценивается в $1 267 023, передан частично – в начале лета было выплачено $53 237 (4,2% от годовой суммы).