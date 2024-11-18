Дегтярев о взносах в WADA: «Диалог идет, деньги есть. Все будет зависеть от позиции WADA к Российскому антидопинговому агентству»

Михаил Дегтярев рассказал о диалоге с WADA по вопросу выплаты взносов.

За 2023 год России остается выплатить $1 213 786. В 2024-м WADA ждет от России выплаты взноса размером $1 335 860.

«Диалог идет, деньги есть. Пробный платеж в июне был проведен, с огромным трудом. Все будет зависеть от позиции WADA к Российскому антидопинговому агентству», – сказал министр спорта РФ.