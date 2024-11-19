Депутат Свищев: «С приходом Трампа возвращение нашего спорта – это длинный путь. Спорт не находится в первой десятке вопросов, которые будут срочно решены»

Депутат Свищев оценил последствия для спорта на фоне президентства Трампа в США.

20 июня пройдет инаугурация Дональда Трампа , победившего на президентских выборах в США.

«По мне, президент Трамп – личность неординарная. Но мне кажется, что глобального изменения в международном спорте быстро не произойдет. Даже если будут приняты решения на сближение наших стран, то спорт не находится в первой десятке вопросов, которые будут срочно решены. Поэтому, как мне кажется, будет долгое принятие решений, долгое восстановление отношений.

Плюс надо понимать, что наши ближайшие соседи будут постоянно что-то выторговывать, запугивать коллег из других стран. Так что, думаю, с приходом Трампа возвращение нашего спорта – это длинный путь.

Я сегодня прочитал интервью нашего министра спорта [Михаила Дегтярева], который, если его изберут президентом Олимпийского комитета [России], ставит главной целью – восстановление прав наших спортсменов. Считаю, это правильно: чем раньше мы начнем диалог с Международным олимпийским комитетом (МОК), то быстрее пройдем этот путь. Если перспективы есть, то надо его проходить», – заявил депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев .