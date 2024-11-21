Федерация тяжелой атлетики России выдвинула Дегтярева на пост президента ОКР
Федерация тяжелой атлетики России выдвинула Дегтярева на пост президента ОКР.
Решение приняли по итогам заседания исполнительного комитета ФТАР, которое прошло 21 ноября.
Михаил Дегтярев возглавляет Министерство спорта России.
Олимпийское собрание, на котором будет избран новый президент Олимпийского комитета России, состоится 13 декабря.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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