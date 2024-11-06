Коу о допуске россиян и белорусов: «Мы должны найти способ вернуться для спортсменов, когда это будет правильно. Рабочая группа изучает этот вопрос»

Себастьян Коу рассказал о рабочей группе по допуску россиян и белорусов.

Российские и белорусские спортсмены не допускаются на соревнования под эгидой World Athletics даже в нейтральном статусе.

«Что касается легкой атлетики, я всегда утверждал, что моя обязанность – сделать так, чтобы наш вид спорта оставался глобальным, и чтобы там, где это возможно, мы оставались политически нейтральными.

Но бывают моменты, когда вы должны занять определенную позицию. Так произошло с Россией и Беларусью. Но это не было решением, которое я принял в одностороннем порядке. Я не такой лидер. Это решение обсуждалось и было принято Всемирным легкоатлетическим советом, многие члены которого являются олимпийскими чемпионами, чемпионами мира, рекордсменами мира.

Я пришел в спорт не для того, чтобы помешать спортсменам участвовать в соревнованиях, как и никто из членов нашего Совета. И я хотел бы добавить, что горжусь тем Советом, который у нас есть. Это гендерно сбалансированный Совет, в котором 50% женщин и 50% мужчин. Это сильная, очень трудолюбивая группа, которая уполномочена высказывать свое мнение, активно обсуждать вопросы и уважительно приходить к консенсусу.

Но вернемся к России... Во время допингового скандала, раскрытого WADA, World Athletics нашла способ отделить чистых спортсменов от тех, кто был явно запятнан системой. Мы создали нейтральный статус спортсмена (ANA) и процессы, которые теперь переняли другие.

Мы должны найти способ вернуться для спортсменов, когда это будет правильно, и у нас есть рабочая группа, которая отчитывается перед Советом и изучает этот вопрос.

Athletics Integrity Unit (независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике – Sports) также включает более 40 российских и белорусских атлетов в Международный пул тестирования. Поэтому, когда придет время, у нас будет надлежащий путь и процесс для оценки каждого спортсмена», – сказал Коу.

Глава World Athletics Себастьян Коу заявил, что не допустит участия российских легкоатлетов в турнирах даже в нейтральном статусе