Самая юная спортсменка России, получившая бан за допинг: как это вышло?

В России не удивишь ранними дисквалификациями, но в 14 лет и 6 месяцев еще не отстраняли никого. Тем более сразу на 4 года.

Что же случилось?

● Миллана Загартдинова – пловчиха, лучшая юниорка Пензенской области, тренировалась у Игоря Маликова в спортшколе «Горизонт».

Коронная дистанция Милланы – 100 м на спине. В 2023-м на первенстве области она выиграла с результатом 1:05.08, это чуть хуже норматива мастера спорта (1:04.00).

Но норматив у Милланы тоже есть, выполнен еще раньше на всероссийских соревнованиях «Резерв России» (1:03.31). Тогда Миллане было 14, и этого результата хватило для 8-го места среди сверстниц.

● В мае-2023 в пробе Милланы были обнаружены метаболиты дегидрохлорметилтестостерона. Это оралтуринабол – тяжелый анаболический стероид из 1970-х. Применение его в плавании – классика. Вспомните прорыв ГДР-овских пловчих, которые говорили низкими голосами, но крушили рекорды.

И все «благодаря» тому самому препарату.

Сейчас «турик» тоже не ушел в небытие. Он стоил множества медалей нашим легкоатлетам, когда после перепроверок проб из Московской лаборатории в дисквалификации отправились десятки звезд, включая Анну Чичерову, Татьяну Лебедеву и Марию Абакумову. Но все они были на 10+ лет старше Милланы.

● Загартдинова получила максимальное наказание – 4 года дисквалификации, хотя является из-за возраста защищенным лицом и могла бы рассчитывать на снисхождение. Но для этого нужно было предложить убедительную версию, как запрещенный препарат мог попасть в организм.

Теперь срок дисквалификации Милланы закончится 4 мая 2027 года. На момент сдачи положительной пробы ей было 14 лет и 6 месяцев – и это антирекорд для России. 4 года бана для 14-летней спортсменки – почти треть всей жизни.

● По российскому законодательству, склонение несовершеннолетних к использованию допинга – уголовное преступление. Наказание – лишение свободы на срок до 1 года, штраф в размере до 300 тысяч рублей или лишение права на профессию до трех лет.

Но для этого надо доказать вину тренера или персонала. Расследование по делу Загартдиновой шло почти полтора года, но причастность других лиц к допинговому нарушению не установили.

«Персонал спортсменки был опрошен представителями отдела расследования РУСАДА. Установить причастность персонала к нарушению не удалось. Спортсменка не смогла объяснить, как запрещенная субстанция попала в ее организм», – цитата из заявления представителя агентства.

● Мы связались с директором спортшколы «Горизонт», где тренировалась Миллана Загартдинова, Артуром Пантелеевым.

На интерес к этой теме он отреагировал неспокойно.

– Не понимаю, зачем сейчас об этом писать. Все было полтора года назад. Сейчас в плавании есть куда более интересные темы.

– А нам кажется интересной тема, как и почему 14-летняя девочка приняла серьезный запрещенный препарат. Может быть, вы поможете связаться с ее тренером?

– Я вам не могу ничем помочь. Комментариев не будет, контактов тоже не дам.

А еще Пантелеев рассказал, что по правилам Миллану Загартдинову пришлось сразу снять со ставки. Ее тренер Игорь Маликов продолжает работать, так как никаких доказательств против него нет.

На наши запросы не ответили ни Маликов, ни Загартдинова.

Фото: соцсети Милланы Загартдиновой ; 58sport.ru