Дюплантис и Магучих признаны лучшими легкоатлетами 2024 года в Европе

Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис и украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих признаны лучшими легкоатлетами 2024 года в Европе.

Об этом сообщает European Athletics. Церемония вручения наград Golden Tracks проходила в Скопье, Македония.

Кроме Дюплантиса, в шорт-лист мужской номинации входили норвежский бегун Якоб Ингебригтсен и прыгун в длину из Греции Милтиадис Тентоглу. Среди женщин на награду претендовали Магучих, а также две бегуньи – нидерландка Фемке Бол и британка Кили Ходжкинсон.

В 2024 году Дюплантис и Магучих победили на Олимпийских играх и чемпионате Европы. Также они обновили мировые рекорды в своих видах.

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