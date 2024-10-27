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Дюплантис и Магучих признаны лучшими легкоатлетами 2024 года в Европе

Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис и украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих признаны лучшими легкоатлетами 2024 года в Европе.

Об этом сообщает European Athletics. Церемония вручения наград Golden Tracks проходила в Скопье, Македония.

Кроме Дюплантиса, в шорт-лист мужской номинации входили норвежский бегун Якоб Ингебригтсен и прыгун в длину из Греции Милтиадис Тентоглу. Среди женщин на награду претендовали Магучих, а также две бегуньи – нидерландка Фемке Бол и британка Кили Ходжкинсон.

В 2024 году Дюплантис и Магучих победили на Олимпийских играх и чемпионате Европы. Также они обновили мировые рекорды в своих видах.

«Не послушал отца. Какой-то инстинкт сработал». Чемпионская речь Дюплантиса

Магучих – лучшая высотница в истории, хотя ей всего 22. Выступление на Олимпиаде было не супер

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: European Athletics
прыжки в длину
Бег
прыжки в высоту
прыжки с шестом
logoсборная Греции
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logoсборная Норвегии
сборная Нидерландов жен
logoЯрослава Магучих
logoАрман Дюплантис
logoЯкоб Ингебригтсен
logoМилтиадис Тентоглу
logoФемке Бол
logoКили Ходжкинсон
European Athletics
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