Путин предложил создать межгосударственную программу для развития Игр БРИКС
Президент РФ Владимир Путин предложил создать межгосударственную программу по развитию Игр БРИКС.
Об инициативе он рассказал на саммите стран организации в Казани.
«В целях дальнейшего развития Игр БРИКС предлагаем разработать специальную межгосударственную программу и учредить координационный орган, который занимался бы реализацией проектов в сфере физической культуры и спорта», – сказал Путин.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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