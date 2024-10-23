Путин предложил создать межгосударственную программу для развития Игр БРИКС

Президент РФ Владимир Путин предложил создать межгосударственную программу по развитию Игр БРИКС.

Об инициативе он рассказал на саммите стран организации в Казани.

«В целях дальнейшего развития Игр БРИКС предлагаем разработать специальную межгосударственную программу и учредить координационный орган, который занимался бы реализацией проектов в сфере физической культуры и спорта», – сказал Путин.