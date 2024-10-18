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«Предлагаю рассмотреть импичмент Коу, так как его политика направлена на развал олимпийского движения». Министр спорта Беларуси о главе World Athletics

Минспорт Беларуси призвал к импичменту президента World Athletics Себастьяна Коу.

Об этом высказался министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук. Британец Коу – один из кандидатов на пост главы Международного олимпийского комитета (МОК).

«После того, как МОК выступил с рекомендациями о том, чтобы рассматривать допуск белорусских и российских спортсменов на Олимпиаду‑2024, руководитель Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу заявил: «Возможно, вы увидите каких‑то нейтральных спортсменов из России и Беларуси на Играх в Париже. Но только не в легкой атлетике!»

Но ведь МОК давал рекомендации, которым можно следовать, а можно и нет. Но кто тебе дал право единолично принимать такие решения в отношении огромного количества спортсменов и стран?

Напомню, когда США и Великобритания устроили бойкот Олимпиады‑1980 в Москве, британский бегун Себастьян Коу выступал под флагом олимпийского движения, одержав победу 1 августа 1980 года на дистанции 1500 метров. Этот громкий титул позднее открыл немало дверей данному герою в карьере чиновника мирового спорта.

Используя текущий момент в ситуации с Россией и Беларусью, данный чиновник хочет построить свой личный политический капитал и встать уже во главе мирового спорта. Но я заявляю, что его заботит только своя карьера, а не забота о спортсменах. И данный функционер претендует сегодня на пост президента МОК?!

Вызывает большую озабоченность, если он возглавит мировое олимпийское движение. Предлагаю призвать членов World Athletics рассмотреть вопрос импичмента Коу, так как его политика направлена на развал олимпийского движения», – сказал Ковальчук на форуме «Россия – спортивная держава» в Уфе.

7 претендентов на пост главы МОК: главный сюрприз – британский миллиардер, который зачехлил наши лыжи

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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logoСборная Беларуси
logoсборная Беларуси жен
World Athletics (IAAF)
logoСебастьян Коу
Политика
logoМосква-1980
logoМатч ТВ
Министерство спорта Беларуси
logoСергей Ковальчук
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